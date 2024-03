Über 19 Grad zeigte das Thermometer am Freitag in Bruck und Leoben, ab und zu blinzelte die Sonne durch die Wolkendecke, die ersten Bäume und Sträucher stehen in Vollblüte. Wer denkt da noch ans Skifahren? Die Frage stellt man sich auch am Salzstiegl bei Hirschegg. Dort ist am Wochenende Schluss mit dem Pistenvergnügen.