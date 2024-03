Knapp 100 Protestierende versammelten sich am Freitagnachmittag auf dem Grazer Karmeliterplatz, parallel gab es Aktionen in Wien und Linz. Anlass war einerseits das fünfjährige Jubiläum der weltweiten Klimastreiks von „Fridays for Future“ – andererseits aber ging es diesmal um mehr als um grundsätzliche klimapolitische Forderungen. Die Klimaschützer standen erstmals gemeinsam mit Busfahrern aus ganz Österreich auf der Straße, um deren Situation anzuprangern. „Die Mobilitätswende scheitert unter anderem an den miesen Arbeitsbedingungen im Busbereich“, begründet Teresa Tausch, Sprecherin der Plattform „Wir fahren gemeinsam“, die die Aktivisten mit der Gewerkschaft vida gebildet haben.