Dosen, Plastikflaschen, Zigarettenstummel - trotz des gut funktionierenden Verwertungs- und Entsorgungssystems in der Steiermark landet so mancher Abfall immer wieder auf Straßen, Wiesen oder in Bächen. Zum 16. Mal ruft daher das Lebensressort des Landes Steiermark gemeinsam mit der WKO Steiermark, dem Dachverband der steirischen Abfallwirtschaft und dem ORF Steiermark zur Umweltaktion „Der große steirische Frühjahrsputz 2024“ auf.