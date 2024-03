Kühl und regnerisch hatte die Woche begonnen. Ab heute darf man aber auf mehr Sonnenstunden hoffen. Bei bis zu 17 Grad wird es vor allem in der Südoststeiermark angenehm sonnig und mild. Auch in der Obersteiermark bessert sich das Wetter im Vergleich zu den letzten Tagen. Die Sonne wärmt dort mit 11 Grad aber etwas zögerlicher. Im Bergland ist es am Vormittag neblig, im Laufe des Tages klart es aber etwas auf. Mit guter Fernsicht sei aber nicht zu rechnen, sagt Geosphere-Austria-Meteorologe Hannes Rieder. „Die Nebelfelder nehmen im Laufe des Tages immer wieder vereinzelt zu.“