Im Februar 2021 zogen hunderte Gegner der Corona-Maßnahmen durch Innsbruck. Was sich dort ereignete, beschäftigt die Gerichte in Österreich noch heute: Es kam zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei, weil sich ein Demonstrant weigerte, eine Maske zu tragen. Ihm zu Hilfe kam auch ein 82-jähriger Mann, der in der Folge festgenommen wurde. An dieser Amtshandlung war am Rande ein Kärntner Polizist beteiligt, der aber lediglich die Festnahme gegenüber anderen Demonstranten absicherte – wie auf einem Video ersichtlich ist.