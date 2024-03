Bis vor einiger Zeit waren der Angeklagte (34) und seine Mitangeklagte (37) durch eine On-Off-Beziehung verbunden. Heute verbindet sie nur noch ein gemeinsames Gerichtsverfahren am Straflandesgericht Graz. Zuletzt soll er den neuen Partner seiner Ex mit Textnachrichten, die auch Freunde für ihn versendeten, beharrlich verfolgt haben. Außerdem soll er seine Ex, als sie sich endlich von ihm trennte, geschlagen, gewürgt und getreten haben.