Der Pfaffenkogel in Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgebung) ist ausgewiesenes Naturschutzgebiet, bietet mit der Zippammer einer bedrohten Vogelart ein Brutgebiet. Mit der Beschaulichkeit ist es dort aber seit einigen Wochen vorbei, seit Motocross- bzw- Endurofahrer das Gelände umpflügen. „Die Zippammer zählt zu den besonders raren Arten in der Steiermark“, erläutert Johannes Gepp, langjähriger Präsident des steirischen Naturschutzbundes. „Es gibt nur mehr vier bis sechs Brutgebiete im Bundesland.“ In Österreich gilt der Vogel als geschützte Art.