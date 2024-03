In der Wohnung eines Ehepaares in Peggau, Bezirk Graz-Umgebung, kam es am Freitagabend gegen 19.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Offenbar dürfte ein Beziehungsstreit der Grund dafür gewesen sein. Der Freund (45) der Ehefrau ging daraufhin mit einem Messer auf den 38-jährigen Ehemann los und fügte ihm mehrere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers zu. Im Anschluss verließ der Verdächtige die Wohnung und flüchtete in unbekannte Richtung.

Auch der 38-Jährige wollte die Wohnung trotz Verletzungen verlassen, sackte jedoch im Zufahrtsbereich der dortigen Wohnanlage zusammen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Verletzte mittels Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Der 45-jährige Tatverdächtige konnte rund einen Kilometer von der Wohnanlage entfernt von einer Polizeistreife widerstandslos festgenommen werden. Er zeigte sich geständig. Beide Männer standen unter Alkoholeinfluss.