Heute früh schaute ein später Gast wieder vorbei: Der Winter gab ein Gastspiel in einigen Regionen der Steiermark – mit Schnee und tieferen Temperaturen. In Mariazell liegen heute früh immerhin um die vier Zentimeter Schnee und es gibt leichte Minusgrade, berichtet Meteorologe Christian Pehsl von der Geosphere Austria. Es schneite auch auf dem Semmering und in der westlichen Obersteiermark, während der Süden trocken blieb.

Noch mehr Schnee am Freitag

„Wir haben ein Höhentief, das sehr wechselhaftes Wetter bringt: Sonne, Wolken, Schauer“, erklärt Pehsl. Am morgigen Freitag wird es in der Früh noch mehr schneien als heute, sagt der Wetterexperte: „Besonders in der Osthälfte der Steiermark verstärkt sich der Niederschlag etwa im Wechselgebiet oder im Joglland.“ Es wird ungemütlich: frostig und bewölkt. In Graz und auch noch weiter südlich wird wohl leichter Schneeregen fallen.

Windiger Samstag, unfreundlicher Sonntag

Am Wochenende geht es unbeständig und eher bewölkt weiter. Besonders im Bezirk Liezen kommt aber auch länger die Sonne durch. Wer am Wochenende Ski fahren gehen will, sollte sich die Bretter am besten am Samstag anschnallen: „Da sind die Bedingungen besser, auch wenn lebhafter Föhn herrscht“, sagt Pehsl. Der Sonntag wird unfreundlich. Der Föhn hält an und ab der Mittagszeit wird es in der ganzen Steiermark regnen.