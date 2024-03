Am Dienstag haben die Neos die erste Runde zur Listenerstellung für die Nationalratswahl eingeläutet. Die kleinste Oppositionspartei setzt dabei wieder auf einen offenen Prozess: Mitmachen dürfen alle, eine pinke Parteimitgliedschaft ist nicht notwendig. Interessierte können sich bis zum 20. März über eine Website anmelden, neben einem Motivationsschreiben, Lebenslauf und Strafregisterauszug ist auch das Ausfüllen eines kurzen Fragebogens notwendig. Das Vorwahlsystem geht über drei Stufen, den Abschluss bildet die Bundesmitgliederversammlung am 20. April in Graz.