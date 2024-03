Tagtäglich sind Frauen in Österreich Gewalt durch Männer ausgesetzt, im Allgemeinen sind Männer statistisch eher gewillt, Gewalt anzuwenden, als Frauen, weiß Michaela Gosch, Geschäftsführerin der Frauenhäuser Steiermark. „Männlichkeit ist nicht per se mit Aggression zu verbinden“, hält sie fest. „Aber eine Masse von 2000 Frauen hat objektiv und unvoreingenommen nie dieselbe Dynamik wie die gleiche Menge an männlichen Personen.“