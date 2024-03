Nach Beschwerde der Klimaaktivisten: Kritisierter Richter setzt Geldstrafen neu fest

Vier Vertreter der „Letzten Generation“ trafen am Landesverwaltungsgericht Steiermark auf jenen Richter, dem sie Befangenheit vorwerfen. In einer anderen ungewöhnlichen Urteilsbegründung zweifelte der Jurist den menschengemachten Klimawandel an.