Beate ist 33 Jahre alt. Eigentlich ist sie Lehrerin. Neben ihrer 70-prozentigen Lehrtätigkeit am Borg in Deutschlandsberg, schupft sie noch einen Bauernhof mit ihrem Mann, und ist Mutter einer dreijährigen Tochter. Dass sie noch in drei Vereinen aktiv ist, wirkt beinahe unglaubwürdig... Würde uns bei einem Mann dasselbe Staunen kommen? Sicher, er arbeitet. Nebenher hat er noch einen Hof. Welche Rolle die Frau einnimmt, würde wohl kaum erwähnt werden. Und dass er ein Kind hat, wäre selbstverständlich. Daneben noch aktiv in der Feuerwehr und Musikkapelle, eh klar.