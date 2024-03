Wir stecken noch mitten in der RSV-Welle, die besonders den Kleinsten schwer zu schaffen macht. Heute betreue ich neun Patienten – in erster Linie Säuglinge – und ihre Begleitpersonen in drei Zimmern. Eine erfahrene Pflegeassistentin und eine Auszubildende stehen mir zur Seite. Ein Säugling im Vierbettzimmer, das in „ruhigeren“ Zeiten ein Zweibettzimmer ist, erschöpft sich im Laufe des Vormittags und bekommt eine Atemunterstützung.