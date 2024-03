„Drohungen mit Messer, Polizei vor der Tür, gibt‘s alles“

Mit Video. Ein Schüler (14) soll in Graz-Umgebung Mädchen mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei ermittelt. Schockierend: Ein ehemaliger Grazer Direktor kennt Fälle wie diesen, es sei eine Zunahme an Gewaltbereitschaft in den Klassenzimmern zu spüren.