In Kleinlobming ist es am Sonntag gegen Mittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Elektroauto gekommen. Die Lenkerin hatte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und kam in einem Wasserdurchlass zum Stillstand. Die Feuerwehren Kleinlobming und Großlobming rückten aus, um das Elektroauto zu sichern und dann behutsam durch ein Hebekissen abzuheben, schildert Abschnittsbrandinspektor Christoph Leiter. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz für die 32 Feuerwehrleute beendet werden.

© Thomas Zeiler