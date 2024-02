Mitte April sind (Stand Dienstag) 440.000 Wahlberechtigte aufgerufen, die Zusammensetzung der Vollversammlung in der steirischen Arbeiterkammer zu wählen. Fünf Listen treten an, vier davon haben ein Ziel: Die absolute Mehrheit von Josef Pesserls FSG zu brechen. Große Erwartungen hat Peter Amreich. Der 55-jährige Stainzer tritt erstmals als Spitzenkandidat der Christgewerkschafter an. Den Listennamen ÖAAB-FCG hat er um „Steirische Volkspartei“ ergänzt. Als Hypothek in Zeiten schlechter Umfragewerte sieht er den Hinweis auf die Mutterpartei nicht. „Unsere Politik ist deckungsgleich“. Mit dem Kürzel FCG allein wüssten aber viele nichts anzufangen.