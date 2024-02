Ein 33-jähriger amerikanischer Staatsbürger fuhr am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf der A 9 im Gleinalmtunnel in Fahrtrichtung Graz. Aus bisher ungeklärter Ursache prallte er mit seinem Pkw gegen das vor ihm fahrende Zivilstreifenfahrzeug der Polizei. Bei dem Unfall wurden die beiden Polizisten leicht verletzt. Sie begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung.