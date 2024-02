Sieben Frauenleben wurden in den vergangenen Tagen in Österreich von Männern genommen, eine traurige Statistik, die nicht nur international Schlagzeilen prägte. „Als wir diesen Abend geplant haben und einmal verschieben mussten, hätte ich nicht gedacht, dass die traurige Aktualität die Veranstaltung in ihrer Relevanz noch einmal auf diese Weise unterstreicht“, eröffnet Michaela Gosch, Geschäftsführerin der Frauenhäuser Steiermark, am Dienstag den „Abend gegen Gewalt“. Gemeinsam mit dem Verein für Männer- und Geschlechterthemen und „Sturm hilft“ wurde Geld gesammelt, um die Gewaltprävention und den Opferschutz zu unterstützen.