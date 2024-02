Sie sind überlastet, fühlen sich im Stich gelassen, kämpfen oft allein auf weiter Flur: Dass so bei vielen Direktorinnen und Direktoren in Österreich die Unzufriedenheit steigt, wie eine aktuelle Studie zeigt, ist verständlich. Fast die Hälfte gibt an, deutlich zu wenig Lehrkräfte an ihren Schulen zu haben. Administrative Hilfen für die Schulleitungen selbst fehlen sowieso. Eine Entlohnung für Überstunden ... ach, wer will denn sowas schon?