Zu dem Unfall ist es Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf der A2 in Richtung Wien im Bereich Seiersberg-Pirka gekommen. Ein Pkw-Lenker (68) aus Salzburg prallte mit seinem Auto auf dem ersten Fahrstreifen gegen das Heck eines Reisebusses. Der 68-jährige Reisebuslenker aus Ungarn konnte im Rückspiegel sehen, dass der Pkw zunächst gegen die mittlere Betonleitwand geschleudert wurde, ehe es am rechten Fahrbahnrand gegen eine bauliche Einrichtung stieß. Sofort begann der Wagen zu brennen.

Der Buslenker hielt den Reisebus am Pannenstreifen an. Ein Insasse des Reisebusses begann kurz darauf mit einem Feuerlöscher aus dem Bus die Löscharbeiten des im Vorderbereich brennenden Autos. Eintreffende Polizisten halfen mit dem Löschen, holten den 68-jährigen Lenker aus seinem Auto und setzten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Rettungssanitäter versorgten den Schwerverletzten dann weiter, eher er in das LKH Graz gebracht wurde. Der Buslenker und die im Bus mitfahrenden Insassen blieben unverletzt.

Der Pannen- und der erste Fahrstreifen der A2 waren in Richtung Wien von 19 Uhr bis 23 Uhr für den Verkehr gesperrt.