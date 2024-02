Die Diskussion ist keineswegs neu, doch wird das Problem laut Pädagoginnen und Pädagogen immer drängender: Kinder und Jugendliche widmen sich in den Schulen nicht selten mehr ihren Smartphones als ihren Mitschülern, auch in der Unterrichtszeit fallen die Handys zunehmend als Störfaktoren auf. Was also tun? Das britische Bildungsministerium erließ heuer für alle Schulen einen Leitfaden mit der Empfehlung, Smartphones in den Schulgebäuden zu verbieten. Frankreich hat ein entsprechendes Verbot bereits 2018 eingeführt, die Niederlande wolle heuer nachziehen.