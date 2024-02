Dominik Wlazny alias Marco Pogo machte am Montagabend auf seiner „Stammtischtour“ in Graz halt. Der Anzug blieb auch diesmal zu Hause. Auch in Graz musste ein schwarzes T-Shirt herhalten. Obwohl der Rahmen weitaus kleiner war als beim ersten Stopp in Wien, blieb das Ziel dasselbe: Bis Ende April 20.000 Mitglieder ermutigen. Aktuell sind es 7800. „Ich versuche im Leben immer zuversichtlich zu sein, aber am 30. April machen wir einen Kassasturz und entscheiden, schaffen wir es oder nicht“, sagt Wlazny.