Mit 29. Februar ist es so weit: Ab diesem Tag ist Lukas Vogl neuer Bürgermeister von Krottendorf-Gaisfeld (Bezirk Voitsberg) – und damit offiziell jüngster Ortschef der Steiermark. Er löst in dieser Rolle Raphael Scheucher ab, der seit Jänner in Halbenrain amtiert. „Die Kommunalpolitik steht uns am nächsten, deshalb werde ich dieses Amt mit bestem Wissen und Gewissen ausüben und immer offen sowie ehrlich mit allen kommunizieren“, meint der 26-Jährige, der bereits 2015 in seiner Heimatgemeinde als Gemeinderat einstieg und als Nachfolger in die Fußstapfen von Johann Feichter (ÖVP) tritt, der mit Vogl die Rollen tauscht und wieder in die zweite Reihe tritt.