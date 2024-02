Eine Blutlache war am frühen Sonntagnachmittag am Jakominiplatz zu sehen. Umrandet war sie von einer Markierung, ein Polizist fotografierte die Stelle. Was war passiert? Gegen 13.40 Uhr fuhr ein 45-jähriger Straßenbahnlenker mit einer Garnitur von der Jakoministraße kommend in den Jakominiplatz ein. Zeitgleich dürfte eine 84-jährige Grazerin beabsichtigt haben, die Gleise zu queren – sie dürfte dabei jedoch nicht die einfahrende Bim bemerkt haben.

Schwer verletzt

Trotz einer sofortigen Vollbremsung kam es zur Kollision zwischen der 84-Jährigen und der Straßenbahn. Die Frau kam neben der Straßenbahn auf der Gleisanlage zum Liegen. Zeugen setzten sofort die Rettungskette in Gang. Die 84-Jährige wurde vom Roten Kreuz nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit schweren Verletzungen in das LKH-Uniklinikum Graz eingeliefert. Durch die rasche Versorgung konnten die Straßenbahnen kurz darauf wieder den Betrieb fortsetzen.