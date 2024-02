Statt in die Vergangenheit zu sehen, blicke er lieber in die Zukunft, sagte Hellmut Samonigg, an dem montäglichen Abend einmal. Als Abschluss seines achtjährigen Rektorates hatte er sich ein Symposion gewünscht - und gleich selbst dirigiert und aufgeführt. Es ging um die spannende Frage der „KI in der Medizin“. „Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben“, versprach er.