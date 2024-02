Er ist traditionellerweise das letzte große steirische Ballereignis im Fasching, der Unteroffiziersball in der Grazer Belgierkaserne. Mittlerweile ist er auch der letzte Ball der Garnison Graz. Nach vier Jahren Pause kehrte die Unteroffiziersgesellschaft Steiermark unter Präsident Vizeleutnant Andreas Matausch am Montag selbstbewusst auf das Tanzparkett zurück, der Offiziersball ist ja bekanntlich sanft entschlafen. Es war aber zu hören, dass das Offizierskorps an einem Konzept für ein neues würdiges Gesellschaftsereignis in der Landeshauptstadt tüftelt.

Am Montag jedenfalls amüsierten sich rund 1000 Gäste bei Tanzmusik von Esprit und mehreren Ensembles der Militärmusik Steiermark bis spät in die Nacht. Für Gänsehaut-Effekt zu Mitternacht sorgten die Musicaldarsteller Alexandra Kloiber und Rene-Herbert Heit, die live begleitet von der Big Band der Militärmusik „Totale Finsternis“ aus „Tanz der Vampire“ interpretierten.

Gefallen hat es Gästen - ob nun in Uniform, Ballrobe oder Anzug. Dabei waren unter anderem Caritaspräsidentin Nora Tödtling-Musenbichler, den Landtagspräsidenten Gabi Kolar und Gerald Deutschmann, Landesrat Karlheinz Kornhäusl, Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek, Landespolizeidirektor Gerald Ortner und natürlich Co-Gastgeber Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner.