Ein 27-jähriger Unteroffizier ist am Dienstag im Grazer Straflandesgericht vom Vorwurf der Vergewaltigung im Zweifel - nicht rechtskräftig - freigesprochen worden. Dem Steirer wurde vorgeworfen, sich im Vorjahr an einer jungen Frau, die mit ihm nach einem Lokalbesuch nach Hause gefahren war, vergangen zu haben. Während der Beschuldigte beim Prozess nachvollziehbare Antworten gab, wurden die Angaben der Frau als „widersprüchlich“ wahrgenommen, so Richterin Julia Riffel.