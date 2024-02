Die steirische KPÖ stellte am Samstag ihre Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl vor. Laut Umfragen stehen die Chancen für den Einzug weniger schlecht als die letzten Jahrzehnte. Sie sei nach so vielen Jahren bei der Partei stolz „auf die Denkmöglichkeit, in den Nationalrat einzuziehen“, sagte Elke Kahr, Grazer Aushängeschild der KP.