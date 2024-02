Feucht, aber fröhlich fällt am Samstag der große Umzug zum Höhepunkt des Villacher Faschings aus. Und in dieser Tonlage geht es am Anfang der Ferienwoche in Kärnten, aber auch in der Steiermark weiter. Also „durchwegs trüb und regnerisch – weit weg vom Spätwinter“, fasst Christian Pehsl, Meteorologe der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG) zusammen.