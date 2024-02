Die Schlagzeile erschütterte: Ein drei Monate alter Säugling ist am Dienstag in Wien vermutlich an einem Schütteltrauma gestorben. Gegen die Eltern gebe es derzeit „keinen dringenden Tatverdacht, der eine U-Haft rechtfertigen würde“, sagte Behördensprecherin Nina Bussek. „Seitens des Spitals wurde ein Anfangsverdacht in Richtung Quälens eines Unmündigen geäußert“, bestätigte Bussek.