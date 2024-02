Die Rabenvolksschule in Waltendorf ist aktuell in großem Aufruhr. Denn die Vorbereitungen auf den Kleine-Zeitung-Faschingsumzug am kommenden Dienstag laufen auf Hochtouren. Rund 100 Kinder werden gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern an dem Umzug teilnehmen. Getreu dem Motto „Folscher 50er“ werden die Kinder als Rabe Socke, samt all seiner Schwindeleien im Gepäck, beim Umzug auftreten. „An Fasching dürfen die Kinder heuer einmal das, was sie sonst nicht dürfen – schwindeln“, erzählt Direktorin Irmgard Ridißer.