Gestern erst sind acht Männer und zwei Frauen im Grazer Straflandesgericht wegen Schlepperei vor einem Schöffensenat gestanden. Sie sollen in unterschiedlichen Konstellationen im Rahmen einer kriminellen Organisation mitgewirkt haben. In den meisten Fällen wurden von Budapest aus 20 bis 30 Menschen in einem Kastenwagen über die Grenze gebracht. Die Angeklagten waren großteils geständig.

Zwei im Kofferraum

Am Donnerstag wurde wieder ein Fall bekannt: In Feldbach im Bezirk Südoststeiermark ist ein ukrainischer Schlepper auf frischer Tat betreten und festgenommen worden. Ein Mietauto, das von einem 20-jährigen Ukrainer gelenkt wurde, ist von Polizisten angehalten worden. Dabei wurde festgestellt, dass sich im Fahrzeug neben dem Lenker sechs syrische Flüchtlinge befinden, wovon sich zwei im Kofferraum des Fahrzeuges aufhielten. Der Fahrzeuglenker, der als Schlepper fungierte, wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.