Was? 50. Faschingsumzug der Kleinen Zeitung. Unerklärlich bleibt weiterhin, weshalb das Motto heuer „Folscher 50er“ lautet. Hinweise diesbezüglich gerne an papierkorb@kleinezeitung.at.

Wann? Völlig überraschend just am Faschingsdienstag 2024 (13. Februar). Offizieller Startschuss für die Parade ist um 12.15 bei der Wiener Staatsoper. (Danke, gut aufgepasst! Korrekt wäre Oper Graz). Ebendort wird ab 11.45 Uhr schon eingeheizt - musikalisch von den „Draufgängern“.

Wohin? „Wohin kommen wir, wohin gehen wir?“ Auf diese Frage gibt es endlich eine definitive Antwort: Von der Oper (Graz) geht‘s über den Opernring und die Herrengasse zum Hauptplatz, wo die Jury daheim ist und freundlich bewertet.

Wie? Mitmachen von führenden Medizinern dringend empfohlen! Entweder verkleidet als Zuseher/in. Oder als aktiver Teil der Parade. Anmeldungen zum Umzug per E-Mail an grazerfasching@koop.at oder auf www.koop.at/kleinezeitungfasching. Spontannarren können es direkt am Faschingsdienstag bis 9 Uhr beim Künstlerhaus am Burgring tun.

Wie viel? 5 Wertungsgruppen gibt‘s: Einzel, Gruppe, Wagen, Schüler. Und Motto (schon wieder der „Folsche 50er!). Insgesamt spielen wir 5000 Euro Preisgeld aus.

Wo noch? Wer live nicht dabei sein kann, kann doch live dabei sein. Österreichweit mit „Das Steirerland im Narreng’wand – Folscher 50er“ am Faschingsdienstag um 13.20 Uhr in ORF 2.

Was noch? Der Kinderfasching (mit Kindern!) geht im Joanneumsviertel über die Bühne, dauert von 10 bis 16 Uhr. Siegerehrung dort um 15 Uhr. Die Faschingsparty für Größere startet im Bermudadreieck um 13.30 Uhr (www.faschingsparty.at).

Wer nicht? Die Öffis und Privat-Pkw brauchen eine kurze Verschnaufpause. Deshalb: Eingeschränkter Verkehr am Burg- und Opernring in der Zeit von 8:30 bis 11:30 Uhr. Sperre am Burg- und Opernring bis zum Eisernen Tor von 11:30 bis 14:30 Uhr.

Sperre der Franz-Graf-Allee von 11:30 bis 14:30 Uhr. Sperre der Girardi- und Hamerlinggasse von 11:30 bis 14:30 Uhr.

Die Zufahrten zu Tiefgaragen und privaten Parkplätzen werden möglich sein. Eventuell kann es aber zu kurzen Wartezeiten im Zeitraum von 12:15 bis 14:00 Uhr kommen.

Hier die Halte- und Parkverbote: Wilhelm-Fischer-Allee von 6:00 bis 20:00 Uhr. Landhausgasse (vor dem Joanneumsviertel) von 6:00 bis 20:00 Uhr. Neutorgasse 25-33 von 6:00 bis 20:00 Uhr. Opernring von 9:00 bis 15:00 Uhr.