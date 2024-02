Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr soll sich der Vorfall in der Herrengasse in der Grazer Innenstadt ereignet haben. Zunächst hieß es, ein Jugendlicher dürfte in eine Straßenbahn „gelaufen“ sein. Nach weiteren Angaben soll es sich nun doch um eine junge Frau gehandelt haben.

„Der Notarzt ist vor Ort“, erklärte Holding Graz-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler gegen 13 Uhr. Ein Schienenersatzverkehr wurde von der Holding eingerichtet, vom Jakominiplatz zur Asperngasse sowie vom Jakominiplatz nach Andritz.

Mittlerweile fahren die Straßenbahnen wieder an (13.20 Uhr), der Straßenbahn-Stau reichte in eine Richtung weit bis nach dem Kunsthaus zurück.

Wie es zu dem Unfall kam, wird derzeit von der Verkehrspolizei Graz ermittelt. Die Frau dürfte laut Polizei Verletzungen im Kopfbereich erlitten haben und ins Spital abtransportiert worden sein. Der Verletzungsgrad und nähere Details sind, so Polizei-Sprecher Heimo Kohlbacher, bisher noch nicht bekannt.