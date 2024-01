Die Ermittlungen gegen drei Personen wegen des Schmuggelns von Drogen in die Grazer Justizanstalt Karlau werden von der Klagenfurter Staatsanwaltschaft geführt. Ein Justizwachebeamter wurde, wie ausführlich berichtet, am Sonntag in Untersuchungshaft genommen: Er soll derjenige sein, der Drogen und Handys in die Anstalt geschmuggelt hat. Ein anderer Justizwachebeamter soll Häftlinge vor Kontrollen gewarnt haben. Beide sind suspendiert. Der dritte Verdächtige ist ein mutmaßlicher Drogenproduzent, der ebenfalls in U-Haft genommen wurde.