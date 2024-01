Wohin nach der Volksschule? Welchen Schwerpunkt hat welche Schule? Soll mein Kind ins Gymnasium gehen? Der neue steirische Bildungsberater 2024 könnte die Antwort liefern. Das umfassende Buch ist ein Nachschlagewerk, das bei diesen Fragen und Entscheidungen helfen soll. Auf 274 Seiten findet sich ein Verzeichnis zu allen Schulen und Bildungseinrichtungen mit ihren jeweiligen Angeboten und Schwerpunkten, von der Volksschule bis zum zweiten Bildungsweg, sowie Informationen zu Heimen oder Beihilfen.

Hilfe bei Entscheidungen

„Die Entscheidung über die Schul- oder Berufslaufbahn stellt aufgrund einer breiten Bildungsvielfalt nicht nur Schülerinnen und Schüler selbst, sondern meist auch die gesamte Familie vor große Herausforderungen. Immerhin sind Bildungsentscheidungen auch Lebensentscheidungen“, weiß Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner, die den Bildungsberater am Donnerstag in den Räumlichkeiten des BRG Kirchengasse in Graz präsentiert hat.

Auch der oberste Schulpsychologe Josef Zollneritsch war vor Ort: „Der Bildungsberater ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für alle schulischen Bildungswege in der Steiermark und Basis für eine qualifizierte Bildungslaufbahn-Orientierung von Schülerberaterinnen und -beratern.“

Kostenlos erhältlich

Der steirische Bildungsberater ist über die Bildungsdirektorin erhältlich, auf der Webseite findet sich auch eine Fassung als E-Paper.

Erstellt wird das Produkt stets von der Bildungsdirektion Steiermark, der Schulpsychologie sowie Arbeiterkammer Steiermark und dem Sozialministeriumsservice.