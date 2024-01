Würdig in der Aula ihres neuen Campus wurde am Donnerstag das 20-jährige Jubiläum der Med Uni Graz gefeiert. Rektor Hellmut Samonigg konnte dabei nicht nur seine Vorgänger Gerhard Franz Walter und Josef Smolle, sondern auch seine Nachfolgerin Andrea Kurz begrüßen, die am 15. Feberuar ihr Amt antreten wird. Die Veranstaltung vor Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medizin und Verwaltung führte kurzweilig nochmals in diese bewegten zwei Jahrzehnte zurück, in denen auch der eigene Campus in Graz um rund 500 Millionen Euro entstand. Verwendet wurde dabei die Metapher eines Zuges, der in Bewegung ist und verschiedene Stationen hat.