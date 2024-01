Die Montage sorgte schon am Montag für große Augen: Was macht eine Kutsche, samt Frosch und Pegasus-Gespann im Brunnen vor der Grazer Oper? Nun, es sind außergewöhnliche Vorzeichen auf die Opernredoute am Samstag (27. Jänner). Dort wird ja getreu dem Motto „Barock the Opera“ lustvoll mit optischem Prunk dieser Epoche gespielt – Ausstatterin Mignon Ritter kann aus dem Vollen schöpfen.