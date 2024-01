Der 39-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung fuhr am Sonntag gegen 22 Uhr auf der Weizerstraße in Richtung Anger. Mit sehr hoher Geschwindigkeit, wie die Exekutive später feststellen sollte. In Krottendorf geriet er nahe einer Überführung nach rechts und krachte frontal gegen das Brückenportal.

Nachkommende Lenker alarmierten die Einsatzkräfte. Der Lenker musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden. Aber für den 39-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Die Weizerstraße (LB 72) war im Bereich Kreisverkehr Wanne und KV Büchel bis 23.55 Uhr gänzlich für den Verkehr gesperrt. Die Staatsanwaltschaft gab den Leichnam zur Bestattung frei. Die Angehörigen wurden im Beisein eines Kriseninterventions–Teams verständigt.