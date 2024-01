Jene 15-jährige Steirerin, von der seit Anfang Jänner jede Spur gefehlt hatte, ist wieder aufgetaucht. Das gab die Polizei am Sonntag bekannt. Mittels Vermisstenanzeige wurde nach dem Mädchen aus Hart bei Graz gesucht. Der Vater hatte die Anzeige aufgegeben, die Ermittler gingen davon aus, dass sich sie Steirerin namens Asma M. in Wien befindet. So war es dann auch: Ihr Vater habe sie in Wien gefunden und nach Hause gebracht, so die Polizei. Hinweis darauf, dass Asmas Verschwinden mit einem extremistischen Hintergrund in Verbindung steht, gebe es keinen.