Am Sonntag wurde die Bergrettung Kapfenberg alarmiert, die Meldung lautete „140-Einsatz BR-Gleitschirm“. Übersetzt: Eine Gleitschirmpilotin war kurz nach dem Start in einem Baum gelandet. Sie wurde nicht verletzt, konnte sich aber selbst nicht aus der Höhe befreien. Gemeinsam mit der Feuerwehr konnten die Einsatzkräfte der Bergrettung die Frau aus ihrer misslichen Lage befreien. Ebenso im Einsatz waren die Bergrettung Bruck an der Mur, die Freiwillige Feuerwehr Göritz-Pogier, die Feuerwehr der Stadt Kapfenberg und die Polizei Steiermark.