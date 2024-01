Hebefiguren, Walzerschritte, Swing-Kicks – das Choreografen-Duo Patricia Stieder-Zebedin und Wolfgang Nicoletti hat sich für die Eröffnungspolonaise der Opernredoute einiges einfallen lassen. Und keine Zeit zu verlieren. Vier Tänze müssen an nur drei Probenwochenenden in die Köpfe – und Beine – der 52 Tanzpaare, die am 27. Jänner am Parkett stehen. Rumba, Tango, Swing und Walzer verknüpfen Stieder-Zebedin und Nicoletti miteinander, damit auch das letzte Paar in der letzten Reihe die Anweisungen der Choreografin im Landessportzentrum am Stadtpark hört, hat sie sich ein Mikrofon zugelegt. „Ich habe selten so eine enthusiastische Gruppe erlebt, wie in diesem Jahr“, zeigt sich Nicoletti vom Elan der Paare begeistert.