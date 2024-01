Das Öffis-Netz in der Steiermark ist auch 2024 „in Arbeit“. Allein die ÖBB investieren nach eigenen Angaben heuer 732 Millionen Euro. Vorrangig fließt das Geld in Koralm- und Semmeringbahn. Um die Südstrecke „fit“ zu machen, wird seit Kurzem in Graz am Tragwerk über der Peter-Tunner-Gasse gewerkt – die Unterführung bleibt solange gesperrt.