Am Samstagmittag trat in einer Produktionshalle in Eßling bei einer Maschine für die Bearbeitung von Druckgussteilen warmes Magnesium aus. Vermutlich führte eine chemische Reaktion daraufhin, dass es zu einem Brand bei der Maschine kam. Ein 36-jähriger Arbeiter, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs unmittelbar neben der Maschine befand, erlitt dadurch eine schwere Verletzung der Atemwege. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber C14 in das LKH Leoben geflogen, wo er intensivmedizinisch betreut wird.

Vier Arbeiter durch Rauchgase und Löschmittel verletzt

Der Brand konnte durch die Betriebsfeuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Vier weitere Arbeiter im Alter von 44 bis 50 Jahren wurden durch Rauchgase sowie durch das Einatmen von Löschmittel im Bereich der Atemwege verletzt. Die Arbeiter wurden medizinisch versorgt. Weitere Ermittlungen zur Brandursache werden von einem Bezirksbrandermittler geführt.