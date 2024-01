„Mutter an Lebensmittelvergiftung gestorben, Sohn erkrankt“! So lautete am 8. September 1961 die Schlagzeile in der Kleinen Zeitung. Maria H. (48) war vier Tage vorher im Krankenhaus Friesach (Kärnten) gestorben. Erst zwei Wochen später stand fest: Es war keine Lebensmittelvergiftung, es war ein heimtückischer Giftmord, dem die Bäuerin zum Opfer gefallen ist.