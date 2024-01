Die Kleine Zeitung berichtete: In vielen Spitälern der Steiermark herrscht ein Mangel an Anästhesisten, die Versorgung muss in mehreren Häusern neu aufgesetzt werden. Derzeit behilft man sich auf drei Ebenen: Pensionierte Anästhesisten werden reaktiviert, dann gibt es Pool-Lösungen, sprich Spitalsanästhesisten können sich an einer Kages-Stelle eintragen lassen und helfen – gegen Bezahlung – in anderen Spitälern aus. Und letztlich werden noch selbstständige Anästhesisten je nach Bedarf verpflichtet.