Das Feuer dürfte gegen Mitternacht von Freitag auf Samstag in einem Zimmer im Erdgeschoss der Notschlafstelle Lilienthalgasse in Graz-Eggenberg ausgebrochen sein. Gleich zwei Betten des Obdachlosenheims waren in Brand geraten, wie die Berufsfeuerwehr berichtet.

In dem Zimmer fand ein Mitarbeiter einen 62-Jährigen bewusstlos am Boden und zog ihn aus dem brennenden Raum. Der Gang zu den Zimmern war massiv verraucht, so die Feuerwehr. Sie rückte mit 23 Mann aus und löschte den Brand in kurzer Zeit, der verletzte Mann wurde in das LKH Graz-West eingeliefert. Insgesamt wurden von der Feuerwehr 16 Personen aus dem Gefahrenbereich ins Freie beziehungsweise in einen sicheren Gebäudeteil gebracht.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Brandursache wird zurzeit noch ermittelt, Brandstiftung ist nicht auszuschließen.