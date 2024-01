„Es ist einer dieser Berufe, die mehr sind als nur ein Job“, 40 Jahre lang leitete Christa Wagner den Chor des SOS-Kinderdorfes Stübing. Es erinnert ein wenig an den Filmklassiker „die Kinder des Monsieur Mathieu“, in dem der Chorleiter die Kinder für die Magie der Musik begeistert. Was Mitte der 80er Jahre mit einem Job als Blockflötenlehrerin begann, wurde für die studierte Musikerin im Laufe der Jahre zur Berufung, mit der sie hunderte Kinderherzen berührte.