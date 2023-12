Ein damals 17-Jähriger soll im Juni im Bezirk Voitsberg in einer Betreuungseinrichtung einen gleichaltrigen Mitbewohner mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Zuvor soll er mit der Faust auf einen Betreuer losgegangen sein, ihn ebenfalls mit dem 34 Zentimeter langen Brotmesser bedroht und ihm Geld und Telefon weggenommen haben. Anschließend flüchtete er, konnte jedoch festgenommen werden. Der Weststeirer muss sich heute in Graz am Straflandesgericht verantworten. Mordversuch, schwere Nötigung und Hausfriedensbruch werden dem Mann vorgeworfen.